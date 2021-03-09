Gaziantep'te işten atılan işçiler eylemdeydi: Direneceğiz

DİSK/Tekstil Sendikası Güven Boya iplik fabrikası önünde Güven Boya ve Yasin Kaplan işçilerinin katılımıyla dün bir eylem yaptı.

Eylemde işçiler adına, Güven Boya’da geçtiğimiz hafta işten atılan Ahmet Önal ve DİSK/Tekstil Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen konuştu. Önal, "Yasin Kaplan'ın ve Güven Boya'nın önünde, haksız şekilde işten atılan sendikamız DİSK/Tekstil’e üye işçiler olarak direnişimiz sürerken, bugün önünde toplandığımız Güven Boya fabrikasında geçtiğimiz hafta beni de işten attılar. Daha önce işten atılan arkadaşlarımız sendikal faliyet yürüttükleri için ve haksız yere işten atılmalara karşı çıktıkları için atıldılar. Beni de aynı gerekçeyle işten attıklarını herkes biliyor. Beni üç yıldır çalıştığım makineden alıp başka bir makinede, bilmediğim bir makinede çalışmaya zorladılar" diye konuştu.

Kendisine mobing uygulandığını da söyleyen Önal, "Anayasanın bize verdiği hakları kullandığımız için işçileri ahlaksızlıkla suçlayarak, yani Kod 29'u kullanarak bizi işten atıyorlar. Başpınar patronlarının keyfi işten atmalarının ve bu haksızlılarının karşısında, işçiler eskisi gibi kafasını önüne eğip gitmeyecek. Güven Boya ve Yasin Kaplan işçileri olarak işe geri alınıncaya kadar direneceğiz" dedi.