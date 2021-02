Gaziantep'te işçiler eylemdeydi: Yıllardır çalıştıkları fabrikadan tazminatsız atıldılar

Gaziantep OSB'de bulunan Yasin Kaplan Halı fabrikasında geçtiğimiz günlerde 16 işçi işten atılmıştı.

DİSK Tekstil Sendikası bugün işten atılan işçiler için fabrika önünde bir açıklama yaptı.

'Anayasal haklarını kullandılar, tazminatsız işten atıldılar'

Açıklama yapan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen şöyle konuştu:

"İki hafta önce yine Başpınar OSB'deydik. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Güven Boya İplik fabrikası önünde, sendikalı oldukları için, yani Anayasada ve yasalarda yer alan haklarını kullandıkları için Kod 29'la işten atılan işçi arkadaşlarımız için açıklama yapmıştık. Şimdi de 4.Organizede bulunan, Festival Halı markasıyla da bilinen Yasin Kaplan Halı fabrikası önündeyiz. Yine kod 29'la tazminatsız işten atılan işçiler. Yine, yasal ve demokratik haklarını kullandıkları için, zam istedikleri için, arkadaşlarının haksız yere tazminatsız işten atılmasına karşı çıktıkları için işten atılan 16 işçi.

Her gün bir fabrikada bu tablo yaşanıyor. Pazar mesaisine, 12 ve 16 saatlik fazla mesailere kalmak istemeyen, düşük ücrete karşı çıkan, keyfi cezalara ve tutulan tutanaklara boyun eğmeyen, işyerinde her hangi bir haksızlığa, baskıya, hakarete, insanlık dışı çalışma koşullarına itiraz eden, hak arayan her işçi; 'Kod29'la, yani iş kanununun 25/2 maddesinde yer alan ‘iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranış’ gerekçesiyle şten atılma ya da ücretsiz izne gönderilerek açlığa mahkum edilme tehdidi ile karşı karşıya."

'İşten atma yasağı yokken bu kadar çok işçi atılmıyordu'

"Pandeminin başlarında, iş yasasına eklenen geçici bir maddeyle sözde yasaklanan işten atma yasağında 25/2 madde, yani Kod 29 olarak bilinen 'iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranış’ gerekçesiyle işten atılmayı düzenleyen madde kapsam dışı bırakıldı. Güya, pandemi döneminde işçiler işsiz kalmasın diye getirilen işte atma yasağı, patronlar için işçileri tazminatsız işten atma özgürlüğüne dönüştü.

Antep Başpınar OSB için şunu rahatlıka söyleyebiliriz, işten atma yasağı yokken bu kadar çok işçi atılmıyordu. Üstelik, yasaktan önce işten atılan işçilerin çoğu en azından tazminatlarını alabiliyor ve işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyorlardı. Şimdi yıllardır çalıştıkları işyerlerinden hem tazminatsız atılıyorlar, hem işsizlik ödeneği bile alamadan açlığa mahkum ediliyorlar, hem de üstüne bir de yüz kızartıcı bir suç işlemişçesine ahlaksızlıkla suçlanarak, iftiraya uğrayarak ve bu sicillerine işlemiş olarak sokağa atılıyorlar."