Gaziantep'te camide gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un 'itikaf yapacağız' açıklamasının ardından Furkan Vakfı üyeleri camide toplandı. İmam ve müezzinler, grupların çıkmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İhbar üzerine camilere polis sevk edildi.

Polis dışarı çıkmak istemeyenleri gözaltına alındı. Camideki gerginliğin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Olayla ilgili adli ve idari olarak paylaşılan soruşturmada müdahale sırasında biber gazı kullanan güvenlik personeli görevden uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan 76 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.