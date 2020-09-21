Gaziantep'te ara sınıflar için yüz yüze 'gizli' eğitim yapıldı

Gaziantep'te bulunan Benim Koleji'nde okul öncesi ve birinci sınıflarla beraber ara sınıf öğrencileri için de yüz yüze eğitime başlama kararı alındı.

Yasal olmayan ara sınıfların yüz yüze eğitime başlatılması kararı için gerekçe olarak velilerden gelen talepler öne sürülmüşken, ara sınıf öğrencilerinin okula sivil kıyafetlerle gelmesi konusunda uyarıda bulunulduğu söyleniyor.

Okul servislerinin de ara sınıf öğrencileri için kullanılmaması ve her öğrencinin kendi imkanlarıyla okula gelmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunulduğu söylenmesi üzerine okulun bu tavrı sosyal medyaya yansıdı.

Gelen tepkilerin ardından bir okul velisinin aktardığı bilgiye göre Benim Koleji'nde sabah saatlerinde ara sınıfların yüz yüze eğitimi kararının iptal edildiği ve okula gelen birçok ara sınıf öğrencisi de geri evlerine gönderildiği öğrenildi.