Gaziantep’de çekilen Durga adlı filmin setinde 'vakalar gizleniyor' iddiası

Çekimleri Gaziantep’te yapılan "Durga" isimli Hint filminin setinden Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan emekçiler, Covid-19 vakalarının gizlendiğini ve hastalanan emekçilerin devlet hastanesine gönderilmediğini belirtti.

2 Nisan’da Gaziantep’te çekimlerine başlanan Durga’nın, Türkiye yapımcılığını Ark Prodüksiyon üstleniyor. 25 kadar Hintli, bir o kadar da Türkiyeli set emekçisinin çalıştığı setten PE’ye aktarılan bilgiye göre, Hindistan’dan gelen ekibin, çekimler başlamadan önce Covid-19 taramasına katılmadığı ve daha sonra Hintli kostüm departman şefinin rahatsızlanması üzerine test sonucunun pozitif çıktığı söylendi. Ertesi gün sadece yakın temaslı 16 kişiye yapılan testte ise biri Türk ekipten olmak üzere beş kişinin daha Covid-19 pozitif çıktığı iddia edildi.

Sete belirli günlerde 100 kadar figüran geldiğini ve hiçbirine test yapılmadığını belirten emekçiler vakaların, sette en yakın çalışmayı gerektiren makyaj ve kostüm ekibinde yoğun olduğunu belirttiler.

Pozitif test sonuçları gizleniyor

Özel anlaşmalı bir yerden sete gelerek Covid-19 testi yapıldığını belirten işçiler, sonuçların sisteme girilmediğini, burada pozitif çıkanların tamamının bir gün sonra bölgedeki özel bir hastaneye götürülerek negatif sonuç aldıklarını iddia etti.

PE’ye ulaşan işçiler, devlet hastanesine gitmek istediklerinde izin verilmediğini, Covid-19 geçiren işçilerin sette çalışmaya devam ettiğini ve hatta kimilerinin belirti gösterdiği halde tedavi alamadığını aktardı.

İşçiler sigortasız çalıştırılıyor

İşçiler, Türk ekipte hastalananlar dahil emekçilerin sigortasız çalıştırıldığını belirtirken, Hintli ekipte de durumdan endişelenenler olduğunu da anlattı.

Film çekimi için evlerinden uzakta çalışan ve yapımcının koşullarına mecbur kalan Durga seti emekçileri, setin derhal denetlenmesini ve testlerin setteki tüm emekçiler için devlet hastanesinde yenilenmesini talep ediyor.

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