Gaziantep ve Kayseri'de İYİP'ten toplu istifalar

Gaziantep'te İYİP il ve ilçe yönetimlerinde görevli ve eski dönemde görev yapmış 10 kişi partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İyi Partinin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır" denildi.

İstifasını açıklayan isimler şöyle:Kurucu İl Divan Üyesi İzzettin Kocalar, Şehitkamil Kurucu İlçe Başkanı Durdu Ergin, Şehitkamil Kurucu İlçe Sekreteri Nurettin Angun, Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Uğur İbili, Gençlik Kolları Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı Yavuz Demir, Kurucu İl Yöneticisi Emre Burhan Beyhan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi M. Fatih Yıldız, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Emrullah Seslenler, Kurucu Üye Mehmet Pehlivan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Murat Ceritlioğlu.

Özdağ'ın ihracına tepki

İYİP Kayseri İl Teşkilatı'ndan da 5 kişi Ümit Özdağ'ın ihracına karşı çıkarak istifalarını açıkladı.

Kayseri'de İYİP İl Kurucu Teşkilat Başkanı, Eski İl Yönetim ve Disiplin Kurulu Üyesi Av. İsmail Tanrıöven; İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı avukat Serap Altuntaş; Eski İl Başkan Yardımcısı Menekşe Çelebi, Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi İ. Rekin Çalı, Eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dağ ortak bir açıklama yaparak istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa eden isimler yaptıkları açıklamada “Kuruluş değerlerinden ve Türk milliyetçiliğinden sapmasından dolayı kurucusu, yöneticisi ve üyesi olduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Türk Milliyetçiliği mücadelemiz ise her zeminde devam edecektir” dedi.

Açıklamada Ümit Özdağ’ın partiden ihraç edilmesinin parti tüzüğüne aykırı ve hukukla uyumsuz olduğu savunuldu.