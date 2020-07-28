Gaziantep valisinden 'akıllı' yasaklama

Gaziantep Valisi Davut Gül dün twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Gaziantep’te pandemi nedeniyle bir dizi kısıtlamaların olacağını açıkladı. Yapılan kısa açıklamada, düğünlerin 2 saat yapılmasına izin verilirken kına, çeyiz kutlaması vb. törenlerin yasaklandığını belirtti.

Ayrıca evlilik törenlerinin “sıkıca denetleneceğini”söyledi. Diğer bir önlem olarak, arife günü ve kurban bayramının ilk iki günü kapsayacak şekilde Perşembe, Cuma, cumartesi günleri mezarlık ziyaretinin yasaklandığını açıkladı.

Kararın gerekçesini sormak ve bayramın son iki gününde yasağın neden sürdürülmediğini öğrenmek için Sol Portal muhabiri Gaziantep Valiliğini arayarak bilgi almaya çalıştı. Valiliğin halkla ilişkiler bölümünden bir yetkili yasaklama kararı hakkında ''Vali beyin taktiridir'' derken Gaziantep’te mezar ziyaretlerinin arife günü ve bayramın ilk gününde yoğun olduğunu yasaklama tarihinin buna göre belirlenmiş olabileceğini söyledi. Bu yoğunluğun bayramın son günlerine kayma ihtimali hakkında ise bir yorum yapmadı.