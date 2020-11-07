Gaziantep Valisi: Zorunlu olmadıkça dışarıda bir şey yemeyin

Koronavirüs salgını nedeniyle, çeşitli önlemlerin alındığı Gaziantep'te Vali'den yeni bir uyarı daha yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yeni bir uyarıda bulundu. Vali Gül, ‘Hastalık yayılıyor’ yazılı kalabalık bir cadde fotoğrafını; ‘Günaydın. Zorunlu olmadıkça evinizin dışında bir şey yiyip içmeyin. Çekirdek ailenizin dışında kimseyle görüşmeyin’ ifadelerini kullandı.