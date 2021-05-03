Gaziantep Valiliği'nden 'camide biber gazı' açıklaması: İlgili personel açığa alınmıştır

Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Valiliğin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada;

Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.

Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.

Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.

Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.

Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.

Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.



Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı.