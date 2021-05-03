Gaziantep Valiliği'nden 'camide biber gazı' açıklaması: İlgili personel açığa alınmıştır

Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Valiliğin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır" denildi.
Valilikten yapılan açıklamada;
- Bu provokasyonu yapan kişiler daha önce haklarında çeşitli defalar terör soruşturması yapılan Alparslan Kuytul yandaşlarıdır ve amaçları ibadet etmek değil, sivil itaatsizlik yapmaktır.
- Müdahale edilen camide itikafa girmek isteyen vatandaşların o mahallede ikamet etmedikleri tespit edilmiş olup, organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır.
- Pandemi öncesinde bahse konu üç cami, itikafa izin verilen camiler arasında iken hiç kimse tarafından itikafa girme talebinde bulunulmamıştır.
- Bu camilerin fiziki imkanları göz önünde bulundurulduğunda 30 kişinin aynı anda itikafa girmesi pandemi şartları açısından da uygun değildir.
- Caminin içerisine emniyet mensupları asla ayakkabı ile girmemişlerdir.
- Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel açığa alınmıştır.
- Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı.