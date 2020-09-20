Gaziantep Valiliği: Filyasyon ekiplerince belirlenen temaslılar rapor almaksızın izinli sayılacak

Gaziantep'te, filyasyon ekipleri tarafından Covid-19 hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın 14 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun toplantısında pozitif vakalarla temaslı olanlarla ilgili kararların alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Filyasyon ekipleri tarafından, Kovid-19 pozitif hastalarla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan sağlık raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına, temaslıların karantinada olduklarına dair kaymakamlıklarca belge düzenlenerek filyasyon ekipleri aracılığıyla şahıslara verilmesine ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yeri/işletmeler tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine karar verildi.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kararlaştırıldı."

