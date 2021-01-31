Gaziantep Üniversitesi Rektörü, kendi kendini dekan olarak atadı

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan ve doktora ve yüksek lisansını çalışma ekonomisi alanında yapan Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla birlikte kendisini güzel sanatlar fakültesine (GSF) vekâleten dekan olarak atadı.

'Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam'

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un aktardığına göre “Ben de memnun değilim bu durumdan. Vekâleten idare ediyorum. Ben güzel sanatlar fakültesinin sadece dekanıyım. O işlerden anlamam” diyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın ataması, 24 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. Göreve başladıktan sonra kendisini güzel sanatlar fakültesine vekâleten dekan olarak atayan Prof. Özaydın, dekanlık görevi için üniversitede profesör bulunmadığını söyleyerek bu adımını savundu.

'Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem'

Prof. Özaydın, “Geldiği zaman atanır. Bir doçent var, onu yardımcım yaptım. İşleri o yürütüyor. Ben anlamam o işlerden, kalkıp da sanat dersine girmem” dedi. Ancak üniversitenin sitesinde GSF’deki resim bölümünün akademik kadrosunda bir profesörün olması dikkat çekti.

'Bana teklif edilse de yapmam'

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan Prof. Özaydın, “işi ehline verme” taraftarı olduğunu belirterek “Ben öğrenciyken iktisadi idari bilimler fakültesi dekanlığını bir mühendis yaptı. Acı ve vahim bir şeydi. Ben de mecbur kaldığım için yapıyorum dekanlığı, yoksa hayatta yapmam. Bana teklif edilse de yapmam. Sizin bildiğiniz bir profesör varsa atayalım” diye konuştu. Güzel sanatlar fakültesi için profesör ilanı verilmemesini, devletin kadrolarının dolması sözleriyle savunan Özaydın, Mart ayı itibarıyla profesör ilanı için başvuracaklarını kaydetti.