Gaziantep Teknik Direktörü oyuncularını böyle azarladı: 'Arkanızdaki insanların ne kadar maaş aldıklarını biliyor musunuz? Aylık 1500-2000 TL'

Süper Lig’de yeni sezona 3-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan, ikinci haftada ise Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nde teknik direktör Marius Sumudica, idmanda oyuncularını azarladı.

Rumen teknik direktör futbolculara, "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlar 1500 liraya çalışıyor. Deli gibi malzeme taşıyorlar. Onlar bu bonusu bekliyordu. Biz hem 3 milyonluk galibiyet priminden hem de 30 bin liralık kişi başı bonustan olduk. Sizi defalarca duran toplara karşı uyardım. Zaten her şeyi mahvettiniz" dedi.