Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e maymunlar taş attı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan "şempanze adası"nın açılışına katıldı. Şahin burada bir maymunun taşlı saldırısına uğradı. Bir başka maymun Şahin'in elindeki mikrofonu alarak kolunu ısırmaya çalıştı.

Bakıcısının kucağından Fatma Şahin'in kucağına giden maymuna tıbbi maske de takılmak istendi. Şahin'in kucağında bulunan şempanzeye bakıcılarının yardımıyla maske takıldı. Ancak maymun maskeyi çıkararak yere attı.

Maymun mikrofonu alıp yere attı

Konuşma yapmak isteyen Fatma Şahin, elindeki mikrofonu şempanzeye kaptırdı. Bakıcısının kucağında bulunan şempanze Belediye Başkanının elinden çekerek aldığı mikrofonu önce kokladı, sonra da ısırmaya çalıştı. Şahin, ısrarlı çabası ile mikrofonu alıp konuşmasına devam etti.

Şahin'in yanındaki bakıcının kucağında bulunan şempanze de Şahin konuştuğu sırada kolunu ısırmak istedi. Şahin, konuşmasını tamamladıktan sonra, "Can bir selam ver" diyerek, mikrofonu yanındaki şempanzeye uzattı. Öfkeli maymun, eline aldığı mikrofonu bu kez ise yere attı.

Kafesin önünde de taş attılar

Şahin ardından şempanzelerin bulunduğu kafesin önüne giderek kafesten maymunlara marul vermeye çalıştı. Bir şempanze Fatma Şahin'e taş fırlattı.

Maymunun fırlattığı taş kafesin demir korkuluklarına çarparak dağıldı.

Maymunlar daha önce de saldırmıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 2018 yılında yine Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne giden Şahin'i maymunlar tarafından yine sevilmemişti.

Bir maymun Şahin'in kucağındaki kuzu ve tavşana doğru hamle yapmıştı. Şahin’in konuşmaya başlaması üzerine maymun, çevresindeki ses ve alkışlara aldırış etmeden uyumuştu.