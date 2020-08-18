Gaziantep Barosu'dan Duygu Delen açıklaması: Gizlilik kararının kaldırılması için itiraz edeceğiz

Duygu Delen, Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'nci katındaki evinin penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Delen'i aşağı ittiği iddia edilen Mehmet Kaplan, "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" iddialarıyla tutuklandı.

Savcılık tarafından dosyaya erişim kısıtlaması getirilen soruşturma sürerken Gaziantep Barosu, Duygu Delen’in şüpheli şekilde ölümüne dair yürütülen soruşturmadaki “gizlilik kararının” kaldırılması için ailenin avukatlarıyla birlikte Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Bugün konuya dair Gaziantep Barosu'nda yapılan basın açıklamasında Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı:

Kadına yönelik şiddetin son bulduğu bir şehir olmak istiyoruz. Kadınların herhangi bir saatte dışarıda gezebilmesini istiyoruz. Bu anlamda İstanbul Sözleşmesi’nin önemininin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Herkesin tepki vermesi gereken böyle bir durumda valiliğin getirdiği eylem yasağını doğru bulmuyorum.

Bununla beraber Mehmet Kaplan yakın zamanda alkollü araç kullanırken bir kadının ölümüne sebep olmuştu. O gün adalet sağlanmadığı için bugün Duygu’yu kaybettik. Biz adaleti 86 milyon için istiyoruz. Başka Duygu’lar Şule’ler ölmesin. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

Bektaş Şarklı’dan sonra Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonu söz aldı: Bir çok kadınımızın yaşam hakkı ellerinden alındı. İstanbul sözleşmesiyle ilgili olan tartışmaların ne denli yerinde olmadığı gösteriyor bizlere bu cinayet haberleri. Kadına şiddetin ve cinayetlerin sorumluları öldüren kişileri korumaya çalışanlardır. Fail sadece Duygu Delen'i öldüren Mehmet Kaplan değil bu katili yetiştiren zihniyet ve koruyup kollayanlar. Tarafsız ve adil bir soruşturma talep ediyoruz. Dosyaya kısıtlama kararı hukuka aykırıdır. Kimsenin şüphesi olmasın sonuna kadar bu davanın takipçisiyiz.

Duygu Delen'in babası Bülent Delen ve abisi Harun Delen de sonrasında söz alıp: Herkese çok teşekkür ettiklerini ve davanın adil şekilde sonuçlanabilmesi için herkesin mücadele etmesini istediler.