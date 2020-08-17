Gaziantep Barosu, Duygu Delen soruşturmasındaki gizlilik kararına itiraz edecek

Gaziantep Barosu, Duygu Delen’in şüpheli şekilde ölümüne dair yürütülen soruşturmadaki “gizlilik kararının” kaldırılması için ailenin avukatlarıyla birlikte Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Pazartesi günü Gaziantep Barosu YK olarak müdahale talebiyle birlikte dosyadaki "gizlilik kararının" kaldırılması için ailenin avukatlarıyla birlikte Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz edilecektir” dedi.

Şarklı, Salı günü saat 14:00’de Gaziantep Barosu Başkanlığın’da bir basın toplantısı düzenleneceğini belirterek şunları kaydetti:

“#DuyguDelen soruşturmasının son durumu ,dosyadaki gizlilik kararı üzerine cekincelerimiz başta olmak üzere Sali gunu saat 14.00 de Gaziantep Barosu Başkanlığında magdur yakınları, ailenin avukati ve Baro Kadın Hakları temsilcisinin katılımıyla Basın toplantısı düzenlenecektir.”