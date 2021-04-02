Van’da 11 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikleri için yargılanan gazetecilerin davası başladı.

9 Ekim 2020 tarihinde tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan MA muhabiri Zeynep Durgut hakkında açılan davanın ilk duruşmasında gazeteciler savunma yaptı.

'Bu haberleri yapmak suç mu?'

MA'nın haberine göre, tutuklu gazeteci Şehriban Abi, "Tutukluluğumuzun 5'inci ayında iddianame hazırlandı. 2020 yılının ilk dört ayında teknik takip yapılmış. Ben kadın ve çocuk istismarı haberleri yaptım. Bu haberleri yapmak suç mudur?" diye sordu.

Hakkındaki "örgüt üyesi olmak" iddiasına dair bir delilin olmadığını söyleyen Abi, Mahkeme Başkanı'nın “Dosyanda not defteri var, ona dair ne diyorsun?” sorusuna, "Ben gazeteciyim, telefonumun kaybolması ya da kırılması durumunda rehberimdeki numaraları buraya geçiriyorum" diye yanıtladı.

'Gazetecilik suç değildir'

Tutuklu Gazeteci Cemil Uğur ise "Ben gazeteciyim ve burada gazetecilik yargılaması yapılıyor" dedi. "Bana sorulan telefon görüşmesi, haber kaynağımla yaptığım görüşmedir. İki yurttaşın helikopterden atıldığına dair haberi yaptığım için tutuklandım. Bu suç değildir" diyen Uğur, "Haberimizin kaynakları, hastane raporları ve görgü tanıklarının beyanlarıdır. Bu tarz işkence haberleri yüksek kamu yararı taşır. Suçlamayı kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" diye savunma yaptı.

Ardından tutuksuz yargılanan gazeteci Zeynep Durgut ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla TV'ye yaptığı haber paylaşımının suç sayıldığını belirterek, "Her gün yüzlerce kadının öldürüldüğü bu ülkede 8 Mart’ı aktarmanın nesi suç olabilir? Bunun hukuksuz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tutuklu 4 gazeteci tahliye edildi

Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada gazeteci ve avukat savunmalarının ardından karar açıklandı. Mahkeme, 4 gazetecinin "adli kontrol şartı" ile tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 2 Temmuz 2021'e ertelendi.