Gazeteciler tekrar hakim karşısında

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze töreninin haberleştirilmesi ardından tutuklanan gazetecilerin yargılandığı davanın bugün ikinci duruşması görülüyor.

Duruşmada, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde üçü tutuklu sekiz gazeteci ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile ilk duruşmada tahliye edilen OdaTV Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ile Aydın Keser'in yargılandığı davada savcılık iddianamedeki suçları tekrar ederek 19 yıla kadar hapsi istenen sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Güncelleme: 13.32

Barış Terkoğlu'un savunmasına geçilmeden önce Mahkeme, içeriye ses geldiği için koridoru boşalttı. Barış Terkoğlu savunmasında şunları söyledi:

"Biliyorum, hakkımda karar vereceksiniz. Beni doğrudan ilgilendirse de affedin ama merak etmiyorum. Hatta sonucu yine beni ilgilendirse de önemsemiyorum. Çünkü seçilmiş sanıklar için yaratılmış böyle davaların bir özelliği var. Daha soruşturma bile açılmadan hakkınızda hüküm veriyorlar. Gözaltına bile alınmadan cezanız kesiliyor.

Savcılar iddianame hazırlamak için gösterecekleri çabayı yandaşlarına evrak sızdırmaya harcadıkları için, duruşmaya çıkmadan iddia tüketiliyor. Haberlerin savcı bilgisayarında mı yoksa iddianamelerin bazı gazetelerde mi yazıldığını bilmediğimiz bu davada, özür dilerim ama hüküm anına bir şey bırakmadılar. Öte yandan… İnsan kendisine verilmiş ömrü kendi eylemleriyle dolduruyorsa asıl olan kendi yazdığı hükümdür. Sayın Hakimler; 3 ay önce tahliye kararım okunduğunda bu salonu üzüntüyle terk ettim. Zira ardımda bıraktığım adaletsizlik, önümde açılan kapılara sevinmeme engel oluyordu.

Haber yaptık, çığlık oldu. Bütün ülke duydu. Hakkımızda yine soruşturma açıldı ama biz 'doğru yaptık, iyi ki yaptık' dedik. Benim söylemek istediğim ise şu… Tarikat şeyhinin istismarını itiraf ettiği telefon konuşmalarını yayınladık. İstismar ettiği çocuğun babasına bir kez değil, iki kez Odatv dediğini duyduk. 'Odatv yazar mahvolurum' diye korkusunu anlatıyordu. Sayın Hakimler; Yıllardır halkımızın dini duygularını sömüren, insanları dini kullanarak peşinden sürükleyen bir şeyh büyük bir günah işliyor. Fakat Tanrı’dan korkmuyor. 2 Yıllardır kamu görevlilerinin en yakınında olan bir şarlatan büyük bir suç işliyor. Fakat yargıdan korkmuyor.

Buna karşın her türlü hakareti ettiği Odatv’den korkuyor. Ben huzurluyum. 'Çok şükür' diye iç geçiriyorum. 'Gazetecilik budur' diyorum. Otoritelerle savaşmadan, yerleşik olanla kavga etmeden, güç sahiplerini karşınıza almadan çürümüş dallara baltayı vuramazsınız. Emin olun; sözün, harfin, kelimenin yayını her gerdiğinizde size 'uslu dur' diyen bir savcı karşınıza çıkıyor. Bugün yargılandığımız dava da bir uslandırma davasıdır. Benim için bu nedenle de hükümsüzdür"

Güncelleme: 12.32

Gazeteci Murat Ağırel savunmasında şunları söyledi: "Ben üstünlerin hukukuna değil, hukukun üstünlüğüne inanıyorum. İnanmaya devam edeceğim. Geçen duruşmada, iddianamede yazan ifadelerin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştim ama savcılık iddianamede yer alan ifadelere mütalaasında yer vermiş. Adalet kavramı o kadar önemlidir ki, Hamurabi Kanunlarında bugüne kanunlarda yer almıştır. Yurttaşlar kanunların eşit davrandığını ve bağımsız olduğunu düşünmüyor. Hukukun adalet sağlaması konusunda toplumun güveni azalmıştır. Ben sadece gazetecilik yaptım ve amacım şehitlerimizi anmaktı sadece. İddianame yazılmış ama iddianamede suç yok. Ben daha önce de kumpas davalarını yaşadım. Gazetecilik yaptım. Yapmaya devam edeceğim."

Güncelleme: 12.13

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan savunmasına başladı. Pehlivan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir buçuk ay önce MİT'in, İstanbul'daki binasının açılışında canlı yayın yapıldı kanallarda. Bize yapılan suçlama ile aynı mantıkla düşüneceksek, tüm bu TV kanalların, tüm bu haberi yapanların da yargılanması gerekirdi. Adaletsiz hüküm sürse de adalet için mücadele vermekten vazgeçmeyeceğim. Önemli olan toplumda ve tarihte yazdıklarımızın etkisi. Gazeteciler hain gibi gösterilse de acı sözü dile getirilebilen dosttur. Ben yazacaklarım konusunda tercihimi yaptım. Ben gerçekten gazetecilik yaptım, yapıyorum. Bu davada haber değil, gazetecilik yargılanıyor. İnsan bilmediğinden korkar. Ben neden burada sanık olduğumu biliyorum ve korkmuyorum."

Güncelleme: 12.03

Sanıkların salona alınmasıyla dava başladı. İddia makamı mutalaasında, Erk Acerer'in dosyasının ayrılmasını, sanıklardan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamını ve tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. :

Duruşmada ilk savunmayı Hülya Kılınç yaptı. Kılınç şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemeniz huzurunda vermiş olduğum savunmayı tekrar ediyorum. Haberi hangi bakış açısıyla okursanız okuyun sadece cenaze haberi olduğunu görürsünüz. Haberde yayınlanan fotoğraflarda MİT mensuplarının olduğunu bilmiyordum. Bilmem de mümkün değildir. Eğer MİT mensubu olduğunu bilmeyenler hakkında suç isnadı yapılmıyorsa benim içinde yapılmamalıdır diye düşünüyorum."

'Yazmaya devam edeceğiz'

Odatv'deki habere göre, duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını bir önceki duruşmada tahliye olan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu okudu. Terkoğlu şunları söyledi:

"Biz bu Adliye’nin önünde kaçıncı kez toplandığımızı bilmiyoruz. Kaçıncı kez adalet çığlığı attığımızı hatırlamıyoruz. Kaçıncı kez yasalar aracı kılınarak rehin alınmış gazetecilerin fotoğrafını taşıdığımızı sayamıyoruz.



Şikayet için söylemiyoruz. Gazetecileri sudan sebeplerle tutuklayan zihniyet ne kadar sıradan ise biz de o kadar kararlıyız. Bunu anlatıyoruz.

Bu kez hapisteki üç gazeteci arkadaşımızın dışarıdaki sesi olmak için buradayız.

Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç 6 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu. Elbette sebebi onların ellerini kollarını bağlamak için bahane edilmiş bir haber.



Bu öyle bir haber ki Cumhurbaşkanı milyonlarca insana açıkladığı halde “devlet sırrı” oldu!

Bu öyle bir haber ki bir köy muhtarından eski silah arkadaşlarına kadar binlerce kişi paylaştığı halde “ilk kez ifşa olmuş” oldu!



Bu öyle bir haber ki MİT Başkanı “Teşkilat Başkanı” diye çelenk gönderdiği halde “fark edilmez” oldu!

Bu öyle bir haber ki yüzlerce insanın eliyle kaldırılan bir cenazeyi anlattığı halde “saklı” oldu!

Bu öyle bir haber ki cenazeye katılan protokolün verdiği poza rağmen “gizli çekim” oldu!



Bu öyle bir haber ki Millet Meclisi’nde bir milletvekili tarafından açıklandığı halde “görünmez” oldu!

Biliyoruz, gazetecileri tutuklamak için senaryo yazanlar, herkesin gözü önünde verdikleri röportajlara bile manalar yükleyerek suç üretenler, kendi iddianamelerine bile inanmıyor.



Biliyoruz, cezaevine giren arkadaşımızı yumruklayanlar, salgın şartlarında onları hapiste tutanlar, 6 aydır tecrit işkencesiyle teslim almaya çalışanlar ülkemizde yolsuzluklar, hukuksuzluklar, istismarlar bir daha yazılmasın istiyor.

Birazdan duruşma salonuna gireceğiz. Bilekleri kelepçelenerek sanık sandalyesine oturtulan gazetecilerin yargılayanları yargılamalarını izleyeceğiz.

Karar ne olursa olsun, yıllardır başka başka ellerin sergilediği bu filmin sonunu görebiliyoruz. Emin olun, gazetecileri kurdukları kumpaslarla, tezgahlarla susturmaya çalışan bu zihniyetin sonu kendilerinden öncekiler gibi olacak. Ama adımız ne olursa olsun, biz onların ortaya çıkmasını istemediklerini yazmaya devam edeceğiz.

Dün, bugün, yarın…"