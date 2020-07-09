Gazeteciler basın toplantısında maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı'na dava açıyor

Brezilya Gazeteciler Birliği, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açacağını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Birlik, Salı günkü basın toplantısı sırasında birkaç adım geri çekilerek maskesini çıkaran Bolsonaro'nun sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve gazetecilerin hayatını tehlikeye attığını söylüyor.

Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke, sorumsuzluğu da aşan ve kamu sağlığını tehlikeye atan bu davranış karşısında sessiz kalamaz" dedi.

Basın toplantısını CNN Brasil, TV Record ve TV Brasil'in ekipleri izliyordu. CNN Brasil muhabiri Landro Magalhaes'e dün koronavirüs testi yapıldığı ve muhabirin sonuçlar çıkıncaya kadar evden çalışacağı belirtildi.

Konge üyesi: yasaları çiğnedi

Basın toplantısından sonra Kongre üyesi Marcelo Freixo, Bolsonaro'nun maskesini çıkararak Ceza Yasası'nın 131 ve 132'inci maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu açıkladı.

Daha önce Yüksek Mahkeme, Bolsonaro için maske takma zorunluluğu getirmişti.

Bolsonaro'yla son iki gün içinde yakın temasta bulunan beş bakandan üçünün Covid-19 testi negatif çıktı. İki bakan ise sonuçları bekliyor.

Koronavirüs salgınını önemsiz gibi göstermeye çalışmakla suçlanan Bolsonaro, dün hastalığa yakalanmayı yağmura yakalanmaya benzetmiş ve "Bir gün hepimiz ıslanacağız" demişti.