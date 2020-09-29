Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel hakkındaki iddianame kabul edildi

Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 6 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. İddianamede, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller, iletişim tespit tutanakları (TAPE) ve diğer belgelerin, “gizli bilgi” niteliğinde olup olmadıklarının Milli Savunma Bakanlığına sorulduğu kaydedildi.

Yıldız ve Dükel’in bu bilgileri "basın özgürlüğü için tanımlanan yasal sınırları aşarak kamuoyuna açıkladıkları" ifadesi kullanılırken iddianamede, sanıkların telefon görüşme içeriklerine yer verildi.

İddianamede gazeteciler Yıldız ve Dükel’in “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçunu zincirleme biçimde işledikleri ifade edilerek 6 yıl 3’er aydan 17 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istendi.