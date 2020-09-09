Gazeteci Müyesser Yıldız hakkında karar

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluğunun üçüncü ayında yeniden mahkemeye çıktı. Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği, 3 aydır cezaevinde olan gazeteci Müyesser Yıldız'ın avukatının duruşmaya katılmasını beklemeden "tutukluluğunun devamı" kararı verdi.

Yıldız ifadesinde, ''Yazmış olduğum yazılar nedeniyle suçlanıyorum. Dosyada kısıtlılık olduğu için neyle suçlandığımı bilmiyorum. Ben gazetecilik faaliyeti dışında herhangi bir suç işlemedim'' dedi.

Mahkeme, Yıldız'ın tutukluluk halinin devamı kararını "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle verdiğini açıkladı.