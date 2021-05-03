Gazeteci Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı

Yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'in saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

T24'ün haberine göre Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada hakim, Gültekin'e saldırıda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma başlatılmış ve olayın sonrasında 3 kişi gözaltına alınmıştı.