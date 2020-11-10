Gazeteci Çağlar Tekin serbest bırakıldı

Tele 1 Dış Haberler editörü, gazeteci Çağlar Tekin, bir duruşma için gittiği adliyede gözaltına alındığını duyurdu.

Tekin, "Bir duruşma için geldiğim adliyede gözaltına alındım. Yakalama kararı çıkmış hakkımda. Gerekçeyi henüz bilmiyorum, mahkemeye götürülüyorum..." paylaşımında bulundu.

Gözaltı gerekçesi AA'nın paylaşıp sildiği haber oldu

Tekin, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tekin'in gözaltı gerekçesi Anadolu Ajansı'nın paylaşıp sildiği bir haberi paylaşması oldu.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız Tekin, paylaşım nedeniyle evine polis gönderildiğini, evde olmadığı için ertesi gün karakola gittiğini ancak bir bilgilerinin olmadığı yanıtını aldığını, bugün adliyeye gittiği sırada ise hakkında yakalama emirli bir ifade talimatı olduğunu öğrendiğini aktardı.

Tekin, AA'nın Suriye'de IŞİD militanlarının TSK araçları kullandığına ilişkin önce yayımlayıp sonra kaldırdığı haber nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildiğini dile getirdi.