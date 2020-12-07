KHK ile kapatılan İMC TV'nin program koordinatörlüğünü yapan gazeteci Ayşegül Doğan'ın yargılandığı davada ceza çıktı.
Mahkeme heyeti Doğan'a "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, Doğan'ın avukatları karara itiraz etti.
Gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
KHK ile kapatılan İMC TV'nin program koordinatörlüğünü yapan gazeteci Ayşegül Doğan'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Haber Merkezi
KHK ile kapatılan İMC TV'nin program koordinatörlüğünü yapan gazeteci Ayşegül Doğan'ın yargılandığı davada ceza çıktı.
Mahkeme heyeti Doğan'a "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, Doğan'ın avukatları karara itiraz etti.