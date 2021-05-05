Gaye Usluer CHP'den istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletekili Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada partiden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” denildi.