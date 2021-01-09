Gardiyanlar kolunu kırdı, saldırı kameralara yansıdı

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Gökhan Gündüz, cezaevindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla 25 Mayıs 2017’de kantin önünde oturma eylemine başladı.

İnfaz koruma memurları, eyleme müdahale etti. Bu sırada, R.Ş. adlı infaz koruma memuru tarafından yere yıkılan ve kafası betona vurulan Gökhan Gündüz’ün kolu büküldü.

ANKA'nın haberine göre, bükmenin etkisiyle kolu kırılan Gündüz, bu şekilde kolundan tutulup sürüklenerek götürüldü. Hastaneye kaldırılan Gündüz’ün kolunun kırıldığı tespit edildi.

Kolu kıra değil kırılana ceza

Nöbetçi müdürün arasında bulunduğu 5 infaz koruma memuru, hakkında tutanak tutuldu. Tutanakta olay, “Tutuklu koğuş şebekesi girişine getirildiğinde kapının açılması beklenirken kasten kolunun üzerine gelecek şekilde kendisini sertçe yere attı” diye anlatıldı. Memurlar hakkında açılan idari soruşturmadan ceza çıkmadı.

Koru kırılan Gündüz’e ise marş söylediği için, bir ay haberleşme veya iletişim (mektup) araçlarından yoksun bırakma, onunla eylem yapan 3 arkadaşına da hücreye koyma veya ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezaları verildi.

Gündüz’ün kolunun kırılmasıyla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmadan takipsizlik kararı çıktı. Gündüz’ün avukatı Engin Gökoğlu’nun itirazından sonuç çıkmayınca, olay AYM’ya taşındı.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda tutuklunun kolunun kırılmasını “eziyet” diye değerlendirerek, infaz koruma memurları hakkında yeniden soruşturma yapılmasına karar verdi. Bu nedenle kararın örneğini Kırıkkale Başsavcılığı’na gönderen AYM, Gökhan Gündüz’e ise 70 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.