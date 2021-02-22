Garantili soygun devam ediyor: 1.2 milyon garanti verildi 7 bin kişi kullandı

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile Kütahya-Afyon-Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı için 2020'de iç hatlarda 752 bin 560, dış hatlarda ise 526 bin 792 kişilik yolcu garantisi öngörüldü. 2020'de iç hat yolcu sayısı 4 bin 746, dış hat yolcu sayısı ise 2 bin 489'da kaldı.

Havalimanı için 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilirken, 2020'de havalimanını işleten IC İçtaş firmasına, olmayan yolcular için 6 milyon 738 bin Euro ödendi. 2021'de ise garanti edilen yolcu sayısı, yaklaşık 40 bin artışla, iç hatlarda 775 bin 137, dış hatlarda 542 bin 596 kişi oldu. Toplam 1 milyon 317 bin 733 kişilik garanti, üç ilin 1 milyon 669 bin olan nüfusuna yakın bulunuyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardığı habere göre CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Yüzde 99 oranında yanılma payı olan ve verilen garantinin sadece yüzde 1'ni karşılayan Zafer Havalimanı nedeniyle devletin kasasından Türk lirası karşılığı bir yılda 60 milyon lira çıktı'' diye konuştu.