Garanti ödemesi verilen şirketin devlete borcu çıktı

Osmangazi Köprüsü ile Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunu işleten, Nurol, Makyol, Astaldi ve Göçay tarafından oluşturulan Otoyol A.Ş. adlı şirketin, kamulaştırmalar dolayısıyla idareye vermesi gereken kullanım bedeli olan 568 milyon 151 bin lirayı ödemediği belirlendi.

Sözcü'deki habere göre, 2010-2019 yılları arasında doğan kamu zararı, yapım ve işletme süresi olan 22 yıl boyunca her yıl artmaya devam ediyor.

Sayıştay raporuna göre, sözleşme gereği kamulaştırma yapılan alanlardaki 400 milyon TL'nin üzerindeki kısımlarda, şirketin idareye kullanım bedeli ödemesi gerekiyordu. Proje kapsamında 2 milyar 453 milyon 466 bin 824 liralık kamulaştırma yapıldı. Şirket ise 400 milyon TL'nin üzerindeki kısımla ilgili idareye ödemesi gereken kullanım bedellerini ödemedi.

13 Şubat 2011'de ise kamulaştırmalardan doğan alacaklar affedildi. Ancak Anayasa Mahkemesi “Yapılan mevzuat değişiklikleri geriye doğru yürümez” diyerek bu yasal değişikliğini iptal etti.

1,5 milyar liralık zarar

Geçmeyen her araç için 37.8 dolar garanti verilen Osmangazi Köprüsü için Hazine ilk 6 ay için 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapacak. Köprünün açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 4,5 yıllık dönemde garantili araç geçişleri için şirkete toplam 5 milyar 834 milyon TL ödeme yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Şirket 2010 yılında idare ile sözleşme imzalarken, 400 milyon TL'nin üzerindeki kamulaştırmalarda, idareye kullanım bedeli ödeyeceğini bilerek, bu tutarı maliyetinin içine koyup ihale teklifini verdi ve sözleşmeyi imzaladı.

Yapım ve işletme süresi 22 yıl 4 ay olan proje boyunca, şirketin idareye ödemesi gereken toplam kamulaştırma kaynaklı kullanım bedeli tutarı 1.5 milyar TL'yi buluyor. Böylelikle 1.5 milyarlık kamu zararı doğacak'' dedi.