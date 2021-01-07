Gana parlamentosunda çıkan kavgaya askerler müdahale etti

Batı Afrika ülkesi Gana’da yapılan seçimlerin ardından toplanan parlamentoda başkanlık seçimleri sırasında kavga çıktı. Saatler süren kavgaya parlamentoya giren askerler tarafından müdahale edildi.

AFP'nin haberine göre kavga, iktidar partisi Yeni Vatansever Parti (NPP) üyesi bir milletvekilinin seçim sandığına el koymaya çalışmasının ardından çıktı.

Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) milletvekilleri iktidarın parlamentoya asker çağırarak "direnişlerini engelleyemeceğini" söyledi.

NDC 7 Aralık’ta yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz etmişti. İki partinin de 137 milletvekili çıkardığı seçimlerde NPP lideri Nana Akufo-Addo devlet başkanı seçilmişti. Dün muhalefet partisinden bir kişinin milletvekilliği çifte vatandaş olması nedeniyle düşürülmüş ve muhalefetin koltuk sayısı 136’ya inmişti.