Gamze Özçelik'ten hükümet medyasına 'İstanbul Sözleşmesi' yanıtı

Oyuncu Gamze Özçelik, kendisine atfedilen ‘İstanbul Sözleşmesi’ yorumuna dair açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili hiçbir mecrada, hiçbir açıklamasının olmadığını belirten Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hiç bir mecrada, hiç bir açıklamam olmamıştır. Yazılanlar bir FAN sayfasına aittir. Benmişim gibi sayfa açan, yazılar yazan ve yalan haber yapan mecralara karşı üzülerek yasal hakkımı kullanacağım. Herkesi daha hassas olmaya davet ediyorum.”

Yeni Şafak ve Akit gibi gazeteler, Gamze Özçelik’in hayran sayfasından yapılan açıklamayı, Özçelik’in kendi açıklaması gibi gösterip, “Gamze Özçelik’ten İstanbul Sözleşmesi’ni soranlara tokat gibi yanıt” şeklinde gerçekle ilgisi bulunmayan haberlere imza atmışlardı.

Yandaş gazetelerin, söz konusu yalan haberi sitelerinden sessiz sedasız kaldırdıkları, okuyucularına da hiçbir açıklama yapmadıkları görüldü.