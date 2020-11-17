Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan ve Kızılcahamam'da bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili sanıkların ifadeleri ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, devre mülk satışı işiyle uğraşan Rıza D. bazı internet sitelerinde, “4 bin TL maaş ile konaklamalı olarak bayan personel arandığı ilanı” verdi. 17 yaşındaki Gamze Açar, iş ilanı nedeniyle Rıza D. ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerinin ardından Rıza D., Açar’a akşam gelip kendisini alabileceğini söyledi.

Gamze Açar’ı, Rıza D. ile birlikte Ankara’dan alarak gece saat 01.30 sıralarında otele getiren Okan O. da tanık olarak verdiği ifadesinde “Rıza Ankara’da personelleri olduğunu, birlikte benim arabamla alıp almayacağımızı sordu. Rıza bana Ankara’ya giderken, alacağımız şahıslardan bir tanesinin sevgilisi olduğunu söyledi” diye konuştu.

Otele nasıl alındı?

Yaşı tutmaması nedeniyle Gamze Açar’ın nasıl otele alındığı konusunda çelişkili açıklamalar yapıldı. Şüpheli Rıza D. ifadesinde, “tesise girişlerde kimlik kaydı alındığı için Gamze’ye maskesini kapatmasını, yaşının 17 olduğu için tesisin sıkıntı yaratabileceğini, hatta Okan ‘yanında getirdiği sırt çantasını araçta bırakmasını’ söyledi. Beraber 31 Ekim günü saat 01.30 sıralarında otele girdik. Biz otele girdiğimiz esnada Okan, resepsiyon görevlisi ile konuşarak yoluna devam etti. Üçümüz beraber asansöre binerek benim odamın bulunduğu 5. kata çıktık” dedi.

'Kendini aşağı attı'

Rıza D.'nin Gamze Açar’a cinsel istismarda bulunduğu belirtilen ifade de, Rıza D. Gamze Açar’ın kendisini aşağı attığını öne sürerek şu iddiada bulundu:

"Ben yatak odasına geçtikten sonra 15-20 dakika kadar sonra balkon kapısının açılma sesini duydum. 3-4 dakika sonra da ‘ayy’ diye bir kadın çığlığı duydum hemen ardından ‘güm’ diye bir ses duydum. Sesi duymam üzerine yatak odasından salona çıktım. Mehmet Emre D. uyanmış idi."

Çelişkili ifadeler

Şüpheli Mehmet Emre D. ifadesinde gece kanepede sızdığını belirterek, şunları söyledi:

“Sabah 08.00-08.30 arasında Rıza beni uyandırdı. ‘Kız kendisini aşağı attı, intihar etti’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim ve hemen balkona çıktım. Aşağı baktığımda kadının aşağıda sırt üstü titreyerek yattığını gördüm. Balkondayken Rıza bana ‘Başımız belaya girecek, ben kızın düştüğünü odamdayken gördüğümü söyleyeceğim’ dedi. Ben de kendisine ‘Hayırdır neden başımız belaya girecek kız intihar etmedi mi’ dedim. O da bana ‘Bu odada olduğu için başımız belaya girer’ dedi. Ben hemen aşağıya indim. Rıza’nın kardeşi Mehmet D. bana saat 04.30 gibi abimin odasına kızın ağlama seslerini duyunca odaya gittim. Kız kapıyı açtı ama ağlıyor gibi değildi’ dedi.”

Gamze Açar’ı Rıza D. ile birlikte otele getiren ve tanık olarak ifadesi alınan Okan O. ise ifadesinde “Sabah uyandığımda resepsiyonda polisler vardı. Ben bir şey sormadan aracıma binerek her zaman çorba içtiğim lokantaya geldim. Çorbamı içtikten sonra tekrardan otele gerdi döndüm” dedi.

'Diğer şahıs da şüpheli olarak dosyaya eklenmeli'

Gamze Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin de, dosyada Gamze Açar’ı otele getiren ve otele girmesinde etkili olduğu anlaşılan ancak tanık olarak ifadesi alınan Okan O.’nun da şüpheli olarak ifadesinin alınması gerektiğini savunarak, “Olay günü Okan O. da oda bulunuyor. Bunu sadece şüphelilerden Mehmet D. söylüyor. Diğer şüpheliler Okan O’nun odaya geldiğini hiç söylemiyorlar. Okan O.’nun da şüpheli olarak dosyaya dahil edilmesini savcılığa ilettik” dedi.

Soruşturma kapsamında Rıza D. kardeşi Mehmet D. ve Mustafa Emre D. tutuklanırken, Hüseyin Emre G. ve Emre E. adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.