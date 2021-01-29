GameStop: Sınıf mücadelesi orta sınıfa borsada güzel, arsada değil

ABD merkezli bilgisayar oyunu dükkânı GameStop üzerinden başlayan ve Nokia, American Airlines gibi firmaları da daha sonra kapsayan örgütlü borsa manipülasyonu beraberinde yasallık tartışmalarını getirdi. Bir taraftan hisselerin geleneksel Wall Street tarafından değil de dışardaki bir kaynaktan manipülasyona maruz kalması işlemden zarar gören firmalar tarafından "yasadışı" ilan edilirken, manipülasyon diğer milyonerlerin yanı sıra ABD Kongre'sinin içinden de destek buldu.

"Sıradan insanların" müdahalesi üzerinden Wall Street'e "tokat atıldığı" iddialarıysa dünden itibaren dönen şeyin bir "sınıf savaşımı" olduğu savunularına kadar gitti. Trump'ın "müesses nizamla" mücadele hikayelerine zenginlerin ağzından dökülen sahte düzen karşıtlıkları karıştı.

Kim zarar etti?

Medyada gösterildiği gibi zarar zarar eden taraf topyekün Wall Street değil, GameStop'un iflas edeceğinden emin olarak açığa satma planıyla hisselerini ödünç alan Melvin Capital adlı finans şirketi.

Şirket GameStop'un iflas etmesi umuduyla (hisseleri uzun süredir değer kaybeden ve tek tek dükkânlarını kapatan bir firmayken bu beklenti doğal karşılanabilir) açığa satma girişiminde bulunarak buradan kazanç elde etmeye çalışan Melvin Capitalin yaptığı düşeceğine kesin gözüyle baktığı hisseleri ödünç alarak satışa çıkarmasıydı. Ödünç aldığı hisselerin elinde değer kazanması sonucunda Melvin Capital en büyük kâbusunu yaşamaya başladı.

Mâlum, firmanın planı zamanında "ödünç aldığı" hisseleri önceden 16 dolardan sattıp GameStop'un hisselerini iyice yerlere düşünce yok pahasına satın alarak geri ödemekti. Şimdi hisse başına 347 dolar gibi bir zararla karşı karşıya.

Melvin Capital'ın tam olarak ne kadar zarar ettiği hâlâ net olarak hesaplanamazken Citadel ve Point72 serbest fon şirketleri, mali durumunu desteklemek için Melvin Capital kurucusu Gabe Plotkin’in serbest fonuna 3 milyar dolara yakın para aktardı. Çarşamba günü CNBC'de konuşan Gabe Plotkin iflas başvurusunda bulunduklarına dair spekülasyonların yanlış olduğunu söyledi.

Ortada henüz 'yasadışı' bir şey yok, ancak şirketler kendi yasalarını uyguluyor

Borsa spekülasyonunu her zaman olduğu gibi yapması gereken taraf değil de "internet üzerinden örgütlenmiş kitle" yapınca "serbest piyasa" mekanizmaları da kendi kendisine yasaklar ve engeller koymaya başladı. Hisse satım alım platformu olan RobinHood GameStop'taki muazzam artışın ardından önce GameStop, ardından Reddit kullanıcıları tarafından manipülasyon için hedef tahtasına oturtulan Nokia, American Airlines, BlackBerry gibi firmalar için hisse alım satımlarını kapattı. Bu durum Reddit içerisinde de (çok da yanlış olmayan bir tezle) serbest piyasaya vurulan bir darbe olarak nitelendirildi: "Serbest" piyasa birilerinin işine geldiği müddetçe serbestti!

Bununla beraber bazı Reddit kullanıcıları önlem olarak devreye giren yöntemin komünizm olduğu ve RobinHood CEO'su (Bulgaristan asıllı) Vlad Tenev'in ABD'ye yönelik Rus müdahalesinin bir parçası olduğunu iddia ediyor!

Tenev'se çıktığı CNN ankoru Christopher Cuomo'nun programınday attığı adımı savunurken devleti hatırladı: "Bu konuda düzenlemelerden, devlet müdahalelerinden bağımsız hareket edemeyiz."

Tenev bu konuda düzenlemelerin ve devletin müdahalesinin ne olduğu sorulduğundaysa yanıt veremedi; böyle bir talep ya da müdahale henüz devlet tarafından gelmemişti. Görünürde Tenev gerçek Robin Hood'un yapması gerekenin tam tersini yapıyordu, en büyük yatırımcılarının zarar görmeye başlaması üzerine, zengini korumaya soyunuyordu.

Sağcısı 'solcusu' birlik oldu, Wall Street'le beraber, Wall Street'e karşı 'sınıf savaşımı'

RobinHood'un söz konusu yasağı ABD Kongresi'nin yıldızı solcu vekil Alexandria Ocasio-Cortez tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilirken vekil, durumun yatırımcıların yatırım yapma kararlarını engellediğine dikkat çekerek "Mali Hizmetler Komitesi'nin bir üyesi olarak, gerekirse bir soruşturmayı desteklerim" dedi.

Ocasio-Cortez'e destek Cumhuriyetçi Parti'de bir dönemin ağır Trumpçısı Ted Cruz'dan geldi. Wall Street'le bağlarıyla bilinen aşırı sağcı vekil Cruz, Ocasio-Cortez'le "tamamen hemfikir" olduğunu beyan etti.

Cruz da olayın başından beri RobinHood'a karşı "ufak yatırımcının" yanında olanlardan biri, Öte yandan Ocasio-Cortez daha önce ABD Kongre Baskını'nın kendisini öldürmek için yapıldığını iddai etmişti ve bu sefer de kendisini öldürmeye çalıştığını düşündüğü Cumhuriyetçilerin vekilini tersledi ama "beni öldürmeye çalışmayan her Cumhuriyetçi vekille beraber çalışmaya hazırım" demeyi de ihmal etmedi.

Gerçekten Wall Street'e karşı bir 'halk hareketi' mi yoksa aynı oyunun devamı mı?

İddiaya göre dönen işler bir "sınıf savaşımı" seviyesine gelmişti, bir tarafta internet üzerinden örgütlenen halk (!) bir tarafta da takım elbiseli "broker"lar vardı.

Ama (Takım elbisesiz) zenginler de savaşta yerlerini Reddit kitlesinin yanında almış oldu..

Zira onların müdahalesi olmadan "halk hareketi" diye nitelendirilecek kadar ileri giden borsa oyunu yeterince etkili olmuş değildi. Reddit'teki kitle bir taraftan kendi kendisini "sürekli satın almaya" ve "ellerindekini tutmaya" ikna etmeye çabalarken oyunu kurrallarına göre oynayıp satanları da "davaya ihanetle" suçlamaya devam ediyor.

Sonuçta diğer borsa akımlarında olduğu gibi bir avuç zengin şark oyunlarıyla mevcut kitleyi talepleri yükseltmeye ikna edip yüksek fiyatlardan kazanç elde etmeye devam ediyor. Alışılmış olandan tek farkıysa bunun "Wall Street"te veya finans dergilerinde kurulmuş bir manipülasyon olmaması.

"Tokat atıldığı" iddia edilen Wall Street dolandırıcıları ve milyonerler de söz konusu manipülasyonun parçası. Bu durumda geçtiğimiz günlerde (kısa süreliğine de olsa) dünyanın en zengin adamı olmuş Elon Musk en büyük desteği koymuş durumda. Üstelik büyük kazananların başında, hedef olarak belirlenen firmaların hisselerini daha manipülasyon başlamadan önce yok pahasına satın almış büyük hissedarlar yer alıyor.

2020'nin son aylarında yüzde 10 GameStop hissesi E-Ticaret firması Chewy'nin sahibi Ryan Cohen tarafından 76 milyon dolara alınmıştı. Cohen, GameStop hisselerinden yüzde 1700'ün üzerinde kazanç elde etmiş durumda. Bu tabloda "sınıf hareketinin" muhatapları arasında Cohen Musk'ın yer almadığını söyleyebiliyoruz.

Bir diğer "Wall Street'e tokat" iddiasıysa Melvin Capital'ın açığa satma işleminin tersine çevrilmesi büyük sermayeye "halk" tarafından gönderilen bir ultimatom olarak değerlendirilmesi şeklinde geliyor.

Tüm bunlar olurken, borsa işleminin tamamının bir dolandırıcılık olmasıyla ilgili bir sorgulama gündeme gelmedi, sadece açığa satma milyarder Musk tarafından "dolandırıcılık" ilan edildi.

Sermayede düzen arayışı: Zarar edenler devlete sarılıyor, kâr edenler 'serbest piyasaya'

Son patlamanın gündeme getirdiği bir diğer tartışma "Piyasa ne kadar serbest" sorusu üzerinden oldu. Geleneksel olarak devlet müdahalesinden yakınan ve piyasanın "hür" olması gerektiğini savunan bir kesim sermayedar, zarar ettikten sonra piyasanın artık çok da serbest olmaması taraftarı!

Manipülasyonu kendisi değil de başkası yapınca Maliye'den müdahale etmesini talep etmeye başlayanlar, RobinHood'un yaptığı gibi yatırımcıları zarar etmesin diye çeşitli önlemlere baş vuranlar sermayenin bir tarafını tarif ediyordu. Durumdan kazanç sağlayan sermayederlara ek olarak solcu Ocasio-Cortez ve Demokrat Parti'nin sosyal demokrat kitlesi sermayeye yapılan müdahaleleri kınadı ve devlet müdahalesinin tam tersine "sermayenin akışına engel olan" RobinHood'a yapılması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray'dan cevap: Evet Bakan para aldı ama sor bakalım neden aldı

Beyaz Saray ve yeni Maliye Bakanı hâlâ bir konum belirlemiş değil. Maliye Bakanı Janet Yellen'dan henüz bir ses çıkmamış durumda ve mikrofonlar Beyaz Saray sözcüsüne yöneldi. Manipülasyonun soruşturulması veya RobinHood'a bir yaptırım yapılıp yapılmayacağı sorularına cevap vermekten kaçınan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye dün sorulan bir başka soru gündeme oturdu: Yeni Bakan Janet Yellen'ın bakan olmadan önce Citadel fon şirketinden 810 bin dolar ödeme alması ne anlama geliyordu?

Daha öncesinde konuya dair "İlk kadın Bakan'a sahip oldukları" ve olayı "gözlemledikleri" gibi son derece anlamsız açıklamalar yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Bakan'ın nedeni belirsiz bir şekilde aldığı 810 bin doları şöyle açıkladı: Maliye Bakanımız dünyaca bilinen bir piyasa ve ekonomi uzmanı, birinin ona bakış açısı için makama gelmeden önce para vermiş olması doğal!

ABD'de sınıf mücadelesi: Bu kadar umutsuz mu?

Sağın solun birbirine karıştığı, Wall Street'e atılan tokadın spekülatörlerin borsa oyunlarına nanik yaparken, büyük sermayenin "kuralcıları" tarafından kucaklandığı bir organize mücadeleden söz ediyoruz. Borsada hisse senedi alıp satacak kadar zamanı ve parası olanlara "orta sınıf" damgası vurmamız yadırganmamalı.

Üstelik ABD'de Melvin Capital muharebesi kadar gürültü çıkarmasa da kendini hissettiren bir dip dalgası da var. Amazon işçilerinin eylemlerinde, zenginlerin evlerinin önüne kurulan sembolik giyotinlerde, geçtiğimiz yıllarda tüm ABD'yi sarsan öğretmen grevlerinde kendini hissettiren bir dalga bu.

Wall Street kurtlarının en gözü karalarını fena halde parmağına dolayıp dalga geçmek kadar eğlenceli olmadığını da kabul etmeliyiz. Şimdilik...