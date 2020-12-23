Gamaleya: Sputnik V denemelerinde artık plasebo verilmeyecek

Rus Covid-19 aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün direktörü Aleksandr Gintsburg, ağlık Bakanlığı’nın Sputnik V aşısı ile yapılan tescil sonrası test formatının değiştirilmesine izin verdiğini, gönüllülere bundan böyle plasebo değil, güvenli olduğu kanıtlanan gerçek aşının uygulanacağını belirtti.

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Sağlık Bakanlığı sanırım dün ya da bugün, artık her şeyin kanıtlanmış olması nedeniyle (plasebo için gönüllü) alımlarının durdurulmasına izin verdi, zira salgın devam ediyor ve bu durumda plasebo uygulamak hiç iyi olmaz” diye konuştu.

Gönüllülere plasebo verilmeyeceğini, ancak araştırmanın devam edeceğini söyleyen Gintsburg, “Şu anda plasebo alanları ve aşılanan kişileri belirlemem iyi olurdu, ancak yönetmeliklerin bunu mümkün kılıp kılmayacağı henüz kesin değil” ifadelerini kullandı.

Rus uzman, plasebo alanların çoğunun tetkiklerle tespit edildiğini ve bu kişilerin korunması için gerçek aşının verdiğini sözlerine ekledi.