Galler'de muhafazakâr lider, bar yasağında parlamentoda içerken yakalandı, istifa etti

Gallerde ruhsatlı tesislerde alkol yasağından dört gün sonra Muhafazakar Parti milletvekilleri parlamento çay salonunda içki içerken görüldükten sonra İngiltere'de tartışmalar başladı.

Galler Muhafazakar Partisi Başkanı Paul Davies barlarda alkol yasağının yasalaşmasından günler sonra Galler Parlamentosu'nda içki içerken görüldükten sonra istifa etti.

Davies 8 Aralık'ta bir grup milletvekilli ile içki içerken yakalandığı olaydan dolayı "gerçekten üzgün" olduğunu söyledi.

Galler Muhafazakar Partisi Başkanı, "Sarhoş veya düzensiz davranışların" meydana gelmediğini ve milletvekillerinin "bazı haberlerde öne sürdüğü gibi binadan dışarı çıkarılmasının gerekmediğini" vurguladı.

Milletvekili "Yaptığımız şey, Salı günü birkaç bardak şarap ve Çarşamba günü bir bira olan mikrodalgada ısıttığımız bir yemekle biraz alkol almaktı." sözleriyle kendisini savundu ve "Gerçek bir Covid-19 önlemini çiğnemedim" dedi.

Olay, bar, restoran gibi ruhsatlı tesislerde alkol satışı, tedariki ve tüketimine ilişkin bir yasağın getirilmesinden dört gün sonra meydana geldi. Ülkede sadece tekeller ve marketlerde alkollü içki satışları saat 10'a kadar serbest.

Bu olay, Galli Muhafazakârları iktidardaki İşçi Partisi'nin hemen arkasında gösteren yeni seçimlerin ardından geldi.