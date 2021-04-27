Galatasaray'ın yeni tesis alanına silahlı baskın

Galatasaray'ın yeni tesislerini yapacağı Kemerburgaz'da silahlı bir saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı öğrenildi.

Bu olaydan 17 gün önce 7 Nisan’da Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın katılımıyla yeni tesis için lansman toplantısı gerçekleştirmişti.

Cengiz lansmanda arazideki maden şirketi ile mücadelelerinin 3 yıl sürdüğünü belirtirken araziye artık güvenlik ve güvenlik kulübeleri konulacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan 17 gün sonra cumartesi akşam saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz Tesisleri’ne geldi ve zorla içeri girdi. Tesislerinin kapısının kilidini kırıp içeri giren grubu güvenlik görevlileri de durduramadı.

Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra sarı kırmızılı kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döktü.

Olayın ardından Mustafa Cengiz yaşananları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya aktardı. Yerlikaya’nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı. Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de v başladı. Mustafa Cengiz lansmanda madenci ile asla görüşmediklerini belirtirken “Herkes Ada’da olduğu gibi belli bir menfaat bekliyor. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine, boşluklarına dayanarak bu olayı bugünlere kadar sürdürmesi oldu” demişti.