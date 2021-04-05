Galatasaray'dan Galatasaray Lisesi Müdürü'ne istifa çağrısı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin’in açıklamalarına tepki göstererek, Engin'i istifaya çağırdı.

Engin'in Fenerbahçeli olduğu için iki yıl önce Galatasaray Lisesi'ne atanmasına tepki gösterdiğini hatırlatan kulüp, Engin’in, son olarak bir televizyon programında 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklarla ilgili sözlerine karşı açıklama yaptı. Kulüp “Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!..” diyerek Engin’i istifaya çağırdı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’in, dün akşam bir televizyon programında ‘1959 öncesi şampiyonluklar’ ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin’in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde ‘… Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz.’ şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin’i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig’i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”

Vahdettin Engin ne demişti?

Bir televizyon programında canlı yayına katılan Engin, “Bir tarihçi olarak benim kanaatim; tarihin devamlılığı açısından sadece 1959 sonrasını kabul etmek doğru değildir” demişti. Engin, “Bunlar ciddi organizasyonlardır. Bunları yok saymamak gerekir. Milli Küme’yi tartışmak bile bana saçma geliyor. Bu deplasmanlı normal bir ligdir” sözleriyle Fenerbahçe’nin 29 şampiyonluk iddiasını desteklemişti.