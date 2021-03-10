Galatasaray'da sahanın zeminini eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesi kulüp tarafından yapılan açıklamayla feshedildi.

"Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" diyen Belhanda'nın bu sözleri ve eleştirileri kulüp tarafından haklı fesih gerekçesi sayıldı.

Oyuncunun temsilcisi futbolcunun antremanda olduğunu ve bu yönde bir bildirim almadıklarını açıklamıştı.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Zemin tartışması eleştiren futbolcuya patladı

Kulüplerin saha zeminleri uzun süredir eleştiri konusuydu.

Birçok takım saha zeminleri dolayısıyla tepki çekerken, federasyon ve bakanlık bu konuda yaptırım için adım atılacağını duyurmuştu.

Bu yöndeki tartışmalar sürerken bir futbolcunun bu yöndeki eleştirisinin "haklı fesih" gerekçesi sayılması dikkat çekti.

Röportajın çevirisini paylaştılar

Galatasaray kulübü "haklı fesih" gerekçesi saydığı eleştirilerin çevirisini yayımladı.

Söz konusu çeviride oyuncunun zemin eleştirileri yer alıyor: