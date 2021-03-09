Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzatıldı

AFP, Galatasaray Üniversitesi'nde görevli 14 Fransız akademisyenin çalışma izinlerinin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından üç ile altı ay arasında uzatıldığını duyurdu.

Euronews'ta yer alan habere göre, karar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta video konferansı aracılığıyla gerçekleşen görüşmenin ardından geldi.

Bununla birlikte sayıları 6 veya 7 olduğu tahmin edilen Fransız akademisyene ise hala çalışma izni verilmediği ortaya çıktı.

Türkiye'de görev yapan Fransız akademisyenlere B2 düzeyinde Türkçe bilme şartı getirilmişti.