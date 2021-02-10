Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Boğaziçi'ne destek

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından atanan kayyum rektöre karşı direnişte olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine destek olmak amacıyla bir araya geldi.

“Üniversiteler bilim üreten ve kamu hizmeti verilen kurumlardır. Bir üniversitede yeni bir fakülte, bölüm, enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi, siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir.” denilen açıklamada, gözaltında, tutuklu ya da ev hapsinde olan öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması talep edilerek üniversiteleri savunmaktan vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamanın tam metni şöyledir:

“Üniversite Boyun Eğmeyecek!

Basına ve kamuoyuna;

Boğaziçi üniversitesine yapılan rektör atamasına karşı, öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına katılıyoruz. Üniversite bileşenlerinin iradesi ve demokratik teamüller hiçe sayılarak gerçekleşen bu dayatmaya karşı, Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve ülke çapında destek gören haklı direnişin yanındayız.

Tekrar ediyoruz: Bu atama meşru değildir!

Üniversiteler bilim üreten ve kamu hizmeti veren kurumlardır. Bir üniversitede yeni bir fakülte, bölüm, enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle akademik özgürlüğü ve özerk-demokratik üniversiteyi savunmak için hareket etmektedir.

Bu mücadeleyi koşulsuz olarak destekliyoruz!

Talepleri, Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri olarak bizim de taleplerimizdir.

Bu yersiz atamanın derhal geri çekilmesini, rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini, anayasal haklarını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalesinin durdurulmasını ve gözaltında, tutuklu veya ev hapsinde olanların bir an önce serbest bırakılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemi ve ayrıştıcı dile karşı duruyoruz.

Ünversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Galatasaray Üniversitesi’nden Akademisyenler”

Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ, Bilgi Üniversitesi ve İTÜ'lü akademisyenlerden sonra Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine destek açıklaması yapan dördüncü üniversite oldu.