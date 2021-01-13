Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinden Boğaziçi'ne destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı çıkan öğrencilere Türkiye’nin dört bir tarafından dayanışma mesajları yükselirken bir açıklama da Galatasaray Üniversitesi’nden geldi.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri bugün bir araya gelerek "Üniversiteleri AKP’ye teslim etmeyeceğiz" dediler.

“Ne AKP ne sermaye, üniversiteler bizimdir”, “GSÜ Boğaziçi’nin yanında” dövizleriyle üniversite önünde buluşan öğrenciler “Kayyum rektör istemiyoruz” pankartı açtılar.

Yapılan açıklamada “Boğaziçi’nin kapısına vurulan kelepçe tüm akademiye vurulmaktadır” denildi. Üniversitelerin kâr kapısı haline getirilmeye çalışıldığına, özgürlüklerinin hiçe sayıldığına dikkat çekilen açıklamada gözaltılar ve kayyum belediyeler de hatırlatıldı. Kayyum rektörü reddettiklerini bildiren öğrenciler Boğaziçi’ne vurulan kelepçeye karşı mücadele eden öğrencilerin yanında olacaklarını vurguladılar.