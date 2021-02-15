Galata'da tarihi binaya dev Nusret posteri

Nusret Gökçe'nin posteri Galata Meydanı'ndaki tarihi binaya asıldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı, 'İzinsiz uygulama hakkında işlem yapacağız' dedi.

Haber Merkezi

Kasap Nusret Gökçe yeni şubesinin açılacağı İstanbul Galata Meydanı'nda bulunan tarihi binaya kendi posterini astırdı.

Gökçe'nin posterinin tüm binayı kaplaması tepkiyle karşılandı.

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'İşlem yapacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı’na yapılan bu uygulama kabul edilemez. Tarihi binanın bu şekilde kapatılması reklam yönetmeliği ve kültür varlığı mevzuatına aykırıdır. İzinsiz uygulama hakkında işlem yapacağız" diye yazdı.

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