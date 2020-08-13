Galata Kulesi’nde önce yıkım sonra izin başvurusu

Galata Kulesi’nde dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için restorasyon projesinin Bölge Koruma Kurulu’na bugün sunulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat bugün paylaştığı mesajda şunları yazdı:

“Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işlemin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur. Önce yıkım sonra kurul izni olamaz!”

Polat'ın paylaştığı İstanbul 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bugünkü toplantı gündeminde Galata Kulesi'nin restorasyon projesinin de yer aldığı görülüyor.