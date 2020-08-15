Galata Kulesi için kurulan bilim kurulunun istifa ettiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın sosyal medya hesabından tarihi Galata Kulesi’nin beden duvarlarının darbeli matkapla delindiğini gösteren görüntüleri paylaşmasının ardından İBB yetkilileri alana giderek tarihi kulede incelemeler yapmak istemiş ancak içeri alınmamıştı.

İBB tarihi kulede onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan restorasyon çalışması için Cumhuriyet Savcılığı’na ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu. Restorasyonu yapan şirketin genel müdürlüğünü eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Tuncer Uludağ’ın yaptığı ortaya çıkmıştı.

'İmzamız yok'

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tarihi kule için kurduğu bilim kurulunun üyesi mimar Sinan Genim, kurulun önceki gün istifa ettiğini açıkladı.

Genim, "Olacak iş değil. Bizim restorasyon projesinde imzamız yok. Bilim kurulu olarak restorasyon projesini inceledik" dedi. Projeyi üstlenen müteahhide tepki gösteren Genim, "Bunun bilimsel bir tarafı mı var? Yapılanı kim izah edebilir? Bu büyük bir tahribata yol açmış değil ama yapım yöntemi kötü" diye konuştu.