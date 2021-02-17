Gabon Sputnik V'yi tescil etti

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gabon Sağlık Bakanlığı'nın Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'yi hızlı bir prosedür kapsamında tescil ettiğini söyledi.

Gabon Rusya'nın açısını tescil ettiren dünyada 29. ülke, Afrika'da 4. ülke oldu.

Sputnik V aşısının kullanımı Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan ve Özbekistan tarafından tesci edildi.