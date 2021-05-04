G7 ülkeleri Londra’da buluşuyor

İngiltere’nin ev sahipliğini yaptığı G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, korona virüs salgınında ilk kez yüz yüze yapılan toplantı olacak. Başkent Londra’da COVID-19, iklim değişikliği ile Çin ve Rusya’nın politikalarının görüşüleceği toplantının akşam yemeği ile başlayacağı belirtildi.

İngiltere, bu hafta G7 üyelerinin yanı sıra Avustralya, Hindistan, Güney Afrika ve Güney Kore dışişleri bakanlarını da Londra’ya görüşmek üzere davet etti.

Toplantı öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Downing Street'te basın toplantısı düzenlediler.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, G7 ülkelerinin "Rus propaganda ve dezenformasyonuna karşı hızlı yanıt verecek bir mekanizma teklifini" değerlendireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Rusya'nın eylemlerine odaklanıldığını söyledi ve “Durumu tırmandırmak istemiyoruz” dedi.

Rusya ile daha istikrarlı bir ilişki kurulmasını tercih ettiklerini belirten Blinken, "Rusya'nın tutumu değişmeli. Rusya ile daha iyi ilişki şansı var" açıklamasında bulundu.

Dünya ekonomisinin yarısından çoğunu elinde tutan G7 ülkeleri şöyle: ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya.