Futbolda naklen yayın krizi patladı

Naklen yayın krizi yeniden patlak verdi. Koronavirüs nedeniyle beIN Sports , TFF'den indirim talep etmiş, kulüpler ise yaklaşık yıllık 3 milyarlık anlaşmadan geri adım atılmamasını istemişti. 2020-21 sezonu için ödenmesi gereken yüzde 25'lik peşinatın henüz yatırılmaması krizdeki ikinci perdeyi ortaya çıkardı. Digiturk'e bu nedenle ihtarname gönderen TFF, ikinci ihtarı çekti. 3. ihtar çekildiğinde TFF'ye haklı fesih hakkı doğacak.

Kulüpler zorda

beIN Sports'un bu konuda teminat mektubu vermemesi ve devlet yetkililerinin Katar hükümetini garanti göstermesi yeni belirsizlikler çıkmasına neden oldu. TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi en çok kulüpleri etkiyor. Süper Lig'deki birçok kulüp, banka borçlarına naklen yayın gelirlerini temlik etmiş durumda. Ödemeyi zamanında alamayan kulüplerin borçları azalmıyor ve faiz yükü artıyor.

Koronavirüsü salgını, ligleri erteletince, ekonomik olarak pamuk ipliğine bağlı kulüpler iyice sıkıştı. Futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports'u bünyesinde barındıran Digiturk, federasyona ve kulüplere maçların yeniden başlayacağı tarihe kadar ödemeleri askıya aldıklarını bildirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda ise mart ayının ilk üç haftasına ait ödemelerin yapılmadığı ayrıca bu kez fedakârlık yapması gereken tarafın Digiturk olduğu dile getirilmişti.

Ödemeler nerede?

Sözleşme gereği TFF, kendisine 10 Nisan'a kadar yatması gereken parayı kulüplere gönderiyor. Kulüpler ise Süper Lig'de mart ayında oynanan 23 maçın ödemelerinin yapılmadığını savundu. Futbolcularına ödemeleri biriken Süper Lig ekipleri, söz konusu parayla kısa vadeli borçlarını kapatmayı planlıyordu. Konuyla ilgili TFF'nin de sesiz kalması tepkiyi arttırıyor.