Futbolda aşı kararı

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün İstanbul’da yaptığı toplantıda futbolda koronavirüs aşısı konusu gündeme geldi.

Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı ancak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada "alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını" söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmüştü. Özdemir'in görüşmede Koca'ya futbolcuların, hakemlerin, tesisler ve statlardaki idari personelin aşılanması talebini ilettiği belirtilmişti.