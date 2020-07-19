Futbolcular tarama kapsamında, sağlıkçılar değil: Bir doktor daha yaşamını yitirdi

AKP'nin "normalleşme süreci" vaka sayılarının artması ve ölümlerin devam etmesine yol açıyor.

Salgınla mücadelede görev yapan sağlık emekçilerine düzenli test yapılmazken, Süper Lig'de futbolcular için her hafta düzenli test yapılıyor.

Bu duruma tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği, "Futbolcuların taramadan geçirildiği ancak sağlık çalışanlarına yönelik sistematik ve kapsamlı çalışmaların yapılmadığı salgında, test stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi önümüzdeki süreç için önemlidir" açıklamasında bulundu.

Normalleşme sürecinin tehlikelerine işaret eden TTB, "Dünya Sağlık Örgütü yeniden açılma sürecinde belirlediği kriterlerden biri, ülkelerin sağlık sistemlerinin her vakayı tespit edebilmesi, test edebilmesi, izole edebilmesi ve her temaslıyı belirleyebilmesidir. Türkiye’de bu konuda soru işaretleri giderek çoğalmaktadır" ifadesini kullandı.

'Onlar başarı hikâyeleri anlatadursun, biz ölüyoruz!'

TTB'nin yaptığı bu açıklamadan kısa süre sonra bir sağlık emekçisinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul’da Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Örnek, salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, TTB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 yılı mezunlarından, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı meslektaşımız Dr. İbrahim Örnek’i Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de 25 hekimin yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada “Covid-19 nedeniyle bugüne kadar İstanbul’dan 15, Türkiye’den 25 hekim hayatını kaybetti. Onlar ‘başarı hikâyesi’ anlatadursun, biz ölüyoruz! (A-Normalleşme süreci de devam ediyor)."