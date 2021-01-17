Furkan Vakfı'ndan şeriat bildirisi açıklaması: Biz dağıtmadık

Ankara'da şeriat çağrısı yapılan bildirilere ilişkin açıklamada Furkan Vakfı bildirileri dağıtanın kendisi olmadığını iddia etti.

Ankara’nın Mamak ilçesinin Misket Mahallesi’ndeki binaların kapılarına "Müslüman Olmak Neyi Gerektirir" başlıklı bildiriler bırakılmıştı.

Şeriat propagandasının yapıldığı bildiride "Türkiye de yaşayan insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki 1920'lerden sonra hakimiyet yani emir ve yasak koyma Allah'a değil millete verilmiştir. Hatta Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir denmektedir. Türkiye de şeriat yani Kuran Kanunları değil (insanların kendi kafalarından çıkardıkları kanunlar) geçerli. Demokrasi de, laiklik de İslama tamamen ters olan küftir sistemleridir" denilmişti.