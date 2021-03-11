Fukuşima felaketinin 10. yılı: 'Nükleer inadından vazgeçin'

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Fukuşima Nükleer Santral kazasının 10. yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında nükleer santrallerin neden olduğu faciaları hatırlatarak Akkuyu'daki nükleer santral inşasından ve Sinop'taki nükleer santral projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

20 bine yakın kişi yaşamını yitirdi

Bundan tam 10 yıl önce Japonya'nın Fukuşima bölgesinde dünyanın en büyük nükleer facialarından biri yaşanmıştı. Pasifik Okyanusu'nda 9,1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamiyle Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde art arda patlamalar yaşanmış, santral ünitelerinde soğutma sağlanamadığı için reaktörlerin 3`ünde çekirdek erimesi olurken, radyo aktif maddeler okyanus ve atmosfere hızla yayılmıştı. Felakette yaklaşık 20 bin kişi yaşamını yitirmiş, 200 bine yakın kişi de yüksek radyasyon nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

NKP'den yapılan açıklamada aradan geçen onca yıla karşın alınan önlemlerin yeterli olmadığı, kanser vakalarında büyük artış yaşandığı belirtilerek Japonya'nın santralde bulunan yaklaşık 1 milyon ton suyu Pasifik Okyanusu'na bırakma düşüncesinin endişeleri katladığı ifade edildi.

Bu felakete karşın Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarların "nükleer enerji sevdası"ndan vazgeçmediği belirtilen açıklamada "Mersin Akkuyu'da inşa, Sinop İnceburun'da proje aşamasında olan nükleer santralları halk iradesini ve bilimsel gerçekleri hiçe sayarak devreye sokmuştur" denildi.

Enerjide Rusya'ya bağımlılığı artıracak

Siyasi iktidarın Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı alanında yaşanan ciddi sorunlara karşı en ufak bir hata, yaşanacak bir kaza ya da şiddetli bir deprem ve herhangi bir saldırı sonrası oluşacak faciayı yok saydığına dikkat çekilen açıklamada, sözkonusu santralin Rus şirketi Rosatom'a ait olacağı ve bunun ülkeyi Rusya'ya enerji konusunda daha da bağımlı hale getireceği belirtildi.

Kamu hizmeti olan enerji ve elektrik temininin piyasa faaliyeti haline dönüştürülerek bu alanın enerji tekellerinin kâr egemenliğine teslim edildiği vurgulanan açıklamada "Akkuyu`da üretilecek elektrik 12.35 cent kilovat saat bedel üzerinden alınacaktır; ihtiyaç yokken birçok ülke nükleer santralları kapatma kararı alırken ve hatta nükleer enerjiyi güçlü bir şekilde tavsiye ettiği için pişman olduğunu ifade eden Japonya eski başbakanı Naoto Kan`ın itirafına rağmen bu kadar pahalı, riskli bir enerji üretimine neden gerek duyulmaktadır?" diye soruldu.

'Elektrik faturaları kabaracak'

Fukuşima'nın yıl dönümü öncesinde dün Akkuyu'da düzenlenen temel atma törenine tepki gösteren NKP, "10 Mart'ta düzenlenen sanal temel atma töreni ile tüm dünyaya nasıl bir sorumsuzluk örneği sergilenmek istenmekte, insanlığın sonunu getiren teknoloji nasıl bir milli itibar meselesine dönüştürülmektedir?" açıklamasını yaptı.

Santralın devreye girmesiyle yoksulluğa terk edilen halkın elektrik faturalarının daha da kabaracağı ve enerji yoksulluğu sorununun ülkemizde giderek ağırlaşacağı belirtilen açıklamada "Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri olarak, gelişen teknoloji ve dönüşüm ile ülkemizde enerji açığı bahanesiyle, kamu kaynakları heba edilerek nükleer santrallar kurulmasını kabul etmiyoruz" denildi.

'Nükleer Enerji Komisyonu kurulsun'

Enerji lobilerinin çıkarları doğrultusunda alınan siyasi kararlarla "insanlığa yapılacak en büyük kötülüğün" farkına varılması ve geleceği sorunlu projelerden bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulunan NKP'den yapılan açıklamada "Nükleer santralların neden olduğu faciaları bir kez daha hatırlatarak hükümeti sorumluluğa davet ediyor, halk sağlığı başta olmak üzere, canlılara, doğaya vereceği zararların telafisinin mümkün olmayacağının altını çiziyoruz. Tüm canlıların maruz kalacağı felaketler karşısında Nükleer Enerji Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz" denildi.