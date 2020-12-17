Fuat Oktay: Franco'nun ruhu CHP'de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil" dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Oktay "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır" ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarına ilişkin ise Oktay, "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek" demişti. Özel bugün Meclis'te yaptığı konuşmada ise ''Burada düzeltilecek tek kelime var. Bozuntu kısmını geri alıyorum, diktatör sizin olsun" dedi.